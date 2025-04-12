Сьогоднішня ціна UwU Lend (UWU)

Поточна ціна UwU Lend (UWU) сьогодні становить 0.00392193 USD з ринковою капіталізацією $ 40.05K USD. Ціна UWU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UwU Lend:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни UwU Lend протягом дня — -1.80%

- циркуляційна пропозиція – 10.21M USD

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