Ціна UwU Lend (UWU)
Поточна ціна UwU Lend (UWU) сьогодні становить 0.00392193 USD з ринковою капіталізацією $ 40.05K USD. Ціна UWU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UwU Lend:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни UwU Lend протягом дня — -1.80%
- циркуляційна пропозиція – 10.21M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UwU Lend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UwU Lend до USD становила $ -0.0016295685.
За останні 60 днів зміна ціни UwU Lend до USD становила $ -0.0027024050.
За останні 90 днів зміна ціни UwU Lend до USD становила $ -0.07437411128224973.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.80%
|30 днів
|$ -0.0016295685
|-41.55%
|60 днів
|$ -0.0027024050
|-68.90%
|90 днів
|$ -0.07437411128224973
|-94.99%
Останній аналіз цін UwU Lend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-1.80%
-16.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UwU Lend is a liquidity market that offers depositing and borrowing. Users earn interest on deposits and pay interest to borrow. This provides the ability to free capital against assets users are planning to hold for utilization in other investments, leveraging, or expenses. Outstanding loans have more collateral backing them than debt, known as overcollateralization. This eliminates risk of non-payment for depositors. The UwU treasury earns a small amount of fees to cover bad debt in the event of extreme volatility. Borrowers do not have a repayment schedule with no limit on loan duration. UwU Lend is non-custodial; no user funds can be seized by the protocol.
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