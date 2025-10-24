Актуальна ціна UWU 69 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UWU69 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UWU69 на MEXC вже зараз.Актуальна ціна UWU 69 сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни UWU69 до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни UWU69 на MEXC вже зараз.

Докладніше про UWU69

Інформація про ціну UWU69

Офіційний вебсайт UWU69

Токеноміка UWU69

Прогноз ціни UWU69

Логотип UWU 69

Ціна UWU 69 (UWU69)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 UWU69 до USD:

$0,000405
-16,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни UWU 69 (UWU69) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:39:35 (UTC+8)

Інформація щодо ціни UWU 69 (UWU69) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0
$ 0,00231136
$ 0
-3,89%

-16,39%

-17,95%

-17,95%

Актуальна ціна UWU 69 (UWU69) становить --. За останні 24 години UWU69 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UWU69 становить $ 0,00231136, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UWU69 змінився на -3,89% за останню годину, -16,39% за 24 години та на -17,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UWU 69 (UWU69)

$ 401,35K
--
$ 401,35K
991,02M
991 024 050,952761
Поточна ринкова капіталізація UWU 69 — $ 401,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UWU69 — 991,02M, зі загальною пропозицією 991024050.952761. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,35K.

Історія ціни UWU 69 (UWU69) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UWU 69 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UWU 69 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UWU 69 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UWU 69 до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-16,39%
30 днів$ 0+7,38%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке UWU 69 (UWU69)

This token has an insane lore and got a great support from community.

"Anti kol" token where there is only pure strong community, just vibes and building.

From being called "a rug" project, from fud, from hate to community building and getting approved by other people in space growing and leading abstract market of memecoins when every other project kept dumping.

It also has a main NFT collection which is top trading on Abstract at the moment which people vibing with.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс UWU 69 (UWU69)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни UWU 69 (USD)

Скільки коштуватиме UWU 69 (UWU69) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів UWU 69 (UWU69) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо UWU 69.

Перегляньте прогноз ціни UWU 69 вже зараз!

UWU69 до місцевих валют

Токеноміка UWU 69 (UWU69)

Розуміння токеноміки UWU 69 (UWU69) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена UWU69 зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про UWU 69 (UWU69)

Скільки сьогодні коштує UWU 69 (UWU69)?
Актуальна ціна UWU69 у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна UWU69 до USD?
Поточна ціна UWU69 до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація UWU 69?
Ринкова капіталізація UWU69 — $ 401,35K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція UWU69?
Циркуляційна пропозиція UWU69 — 991,02M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) UWU69?
UWU69 досяг історичної максимальної ціни у 0,00231136 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) UWU69?
Історична мінімальна ціна UWU69 становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі UWU69?
Актуальний обсяг торгівлі UWU69 за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна UWU69 цього року?
UWU69 може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни UWU69 для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:39:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для UWU 69 (UWU69)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

