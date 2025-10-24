Інформація щодо ціни UWU 69 (UWU69) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00231136$ 0,00231136 $ 0,00231136 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -3,89% Зміна ціни (1 дн.) -16,39% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,95% Зміна ціни (за 7 дн.) -17,95%

Актуальна ціна UWU 69 (UWU69) становить --. За останні 24 години UWU69 торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум UWU69 становить $ 0,00231136, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то UWU69 змінився на -3,89% за останню годину, -16,39% за 24 години та на -17,95% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо UWU 69 (UWU69)

Ринкова капіталізація $ 401,35K$ 401,35K $ 401,35K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 401,35K$ 401,35K $ 401,35K Циркуляційне постачання 991,02M 991,02M 991,02M Загальна пропозиція 991 024 050,952761 991 024 050,952761 991 024 050,952761

Поточна ринкова капіталізація UWU 69 — $ 401,35K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UWU69 — 991,02M, зі загальною пропозицією 991024050.952761. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 401,35K.