Ціна uwu (UWU)
Поточна ціна uwu (UWU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.06K USD. Ціна UWU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності uwu:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни uwu протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 997.31M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни uwu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни uwu до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни uwu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни uwu до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-2.73%
|60 днів
|$ 0
|-50.68%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін uwu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
This token is about an emoticon representing a cute face. The u characters represent closed eyes, while the w represents a cat mouth. It is used to express various warm, happy, or affectionate feelings. The emoticon uwu is often used to denote cuteness (kawaii), happiness, or tenderness. It is popularly used in the furry fandom. It is often erroneously used to reference Japanese otaku culture. The emoticon uwu is known to date back as far as April 11, 2000, when it was used by furry artist Ghislain Deslierres in a post on the furry art site VCL (Vixen Controlled Library).
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