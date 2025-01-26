Сьогоднішня ціна UTYABSWAP (UTYAB)

Поточна ціна UTYABSWAP (UTYAB) сьогодні становить 0.00004836 USD з ринковою капіталізацією $ 48.30K USD. Ціна UTYAB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UTYABSWAP:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 863.23 USD

- зміна ціни UTYABSWAP протягом дня — -9.98%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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