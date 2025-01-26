Ціна UTYABSWAP (UTYAB)
Поточна ціна UTYABSWAP (UTYAB) сьогодні становить 0.00004836 USD з ринковою капіталізацією $ 48.30K USD. Ціна UTYAB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UTYABSWAP:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 863.23 USD
- зміна ціни UTYABSWAP протягом дня — -9.98%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
Отримуйте оновлення цін UTYAB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UTYAB.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UTYABSWAP до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UTYABSWAP до USD становила $ -0.0000406020.
За останні 60 днів зміна ціни UTYABSWAP до USD становила $ -0.0000414166.
За останні 90 днів зміна ціни UTYABSWAP до USD становила $ -0.0003911228267348719.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-9.98%
|30 днів
|$ -0.0000406020
|-83.95%
|60 днів
|$ -0.0000414166
|-85.64%
|90 днів
|$ -0.0003911228267348719
|-88.99%
Останній аналіз цін UTYABSWAP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.16%
-9.98%
-56.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
THE ALL-IN-ONE PLATFORM ON THE TON BLOCKCHAIN, Made simple for the people on TON
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UTYAB до AUD
A$0.0000764088
|1 UTYAB до GBP
￡0.000038688
|1 UTYAB до EUR
€0.000045942
|1 UTYAB до USD
$0.00004836
|1 UTYAB до MYR
RM0.0002113332
|1 UTYAB до TRY
₺0.0017235504
|1 UTYAB до JPY
¥0.00754416
|1 UTYAB до RUB
₽0.004729608
|1 UTYAB до INR
₹0.0041676648
|1 UTYAB до IDR
Rp0.7799998908
|1 UTYAB до PHP
₱0.00281697
|1 UTYAB до EGP
￡E.0.0024315408
|1 UTYAB до BRL
R$0.0002858076
|1 UTYAB до CAD
C$0.0000691548
|1 UTYAB до BDT
৳0.0058863792
|1 UTYAB до NGN
₦0.0753269868
|1 UTYAB до UAH
₴0.0020272512
|1 UTYAB до VES
Bs0.00270816
|1 UTYAB до PKR
Rs0.0134518176
|1 UTYAB до KZT
₸0.0250050216
|1 UTYAB до THB
฿0.001622478
|1 UTYAB до TWD
NT$0.0015833064
|1 UTYAB до CHF
Fr0.000043524
|1 UTYAB до HKD
HK$0.0003762408
|1 UTYAB до MAD
.د.م0.0004816656