Ціна Utya (UTYA)
Поточна ціна Utya (UTYA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UTYA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utya:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.80K USD
- зміна ціни Utya протягом дня — +46.38%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін UTYA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UTYA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utya до USD становила $ +0.00029775.
За останні 30 днів зміна ціни Utya до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Utya до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Utya до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00029775
|+46.38%
|30 днів
|$ 0
|-32.47%
|60 днів
|$ 0
|-61.89%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Utya: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+40.23%
+46.38%
+10.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UTYA Token$UTYA is more than just a memecoin – it’s a community-driven movement dedicated to spreading joy and positivity through the iconic Telegram Duck Emoji. $UTYA is seen by millions of people every year on Telegram, and so we thought it deserved a community to call its own on TON.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UTYA до AUD
A$--
|1 UTYA до GBP
￡--
|1 UTYA до EUR
€--
|1 UTYA до USD
$--
|1 UTYA до MYR
RM--
|1 UTYA до TRY
₺--
|1 UTYA до JPY
¥--
|1 UTYA до RUB
₽--
|1 UTYA до INR
₹--
|1 UTYA до IDR
Rp--
|1 UTYA до PHP
₱--
|1 UTYA до EGP
￡E.--
|1 UTYA до BRL
R$--
|1 UTYA до CAD
C$--
|1 UTYA до BDT
৳--
|1 UTYA до NGN
₦--
|1 UTYA до UAH
₴--
|1 UTYA до VES
Bs--
|1 UTYA до PKR
Rs--
|1 UTYA до KZT
₸--
|1 UTYA до THB
฿--
|1 UTYA до TWD
NT$--
|1 UTYA до CHF
Fr--
|1 UTYA до HKD
HK$--
|1 UTYA до MAD
.د.م--