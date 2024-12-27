Ціна UTU Coin (UTU)
Поточна ціна UTU Coin (UTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.56K USD. Ціна UTU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UTU Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 955.32 USD
- зміна ціни UTU Coin протягом дня — +1.70%
- циркуляційна пропозиція – 293.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UTU Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UTU Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни UTU Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни UTU Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.70%
|30 днів
|$ 0
|-82.49%
|60 днів
|$ 0
|-4.96%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін UTU Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.45%
+1.70%
-80.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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