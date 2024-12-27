Сьогоднішня ціна UTU Coin (UTU)

Поточна ціна UTU Coin (UTU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 217.56K USD. Ціна UTU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UTU Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 955.32 USD

- зміна ціни UTU Coin протягом дня — +1.70%

- циркуляційна пропозиція – 293.92M USD

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