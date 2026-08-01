Сьогоднішня ціна Utopian Contributor Coin

Поточна ціна Utopian Contributor Coin (UTCC) сьогодні становить $ 0, зі зміною 7,46% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UTCC до USD становить $ 0 за UTCC.

Utopian Contributor Coin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 18.792,28, з циркуляційною пропозицією у 996,93M UTCC. Протягом останніх 24 годин UTCC торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00103597, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UTCC змінився на -%1,65 за останню годину та на +%24,89 за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Utopian Contributor Coin (UTCC)

Ринкова капіталізація $ 18,79K$ 18,79K $ 18,79K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 18,79K$ 18,79K $ 18,79K Циркуляційне постачання 996,93M 996,93M 996,93M Загальна пропозиція 996.933.121,270297 996.933.121,270297 996.933.121,270297

Поточна ринкова капіталізація Utopian Contributor Coin — $ 18,79K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UTCC — 996,93M, зі загальною пропозицією 996933121.270297. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 18,79K.