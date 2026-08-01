Сьогоднішня ціна utopiadet

Поточна ціна utopiadet (UTOPIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 23,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації UTOPIA до USD становить $ 0 за UTOPIA.

utopiadet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 9 664,22, з циркуляційною пропозицією у 1,00B UTOPIA. Протягом останніх 24 годин UTOPIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці UTOPIA змінився на +0,05% за останню годину та на -22,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо utopiadet (UTOPIA)

Ринкова капіталізація $ 9,66K$ 9,66K $ 9,66K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,66K$ 9,66K $ 9,66K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація utopiadet — $ 9,66K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція UTOPIA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,66K.