Сьогоднішня ціна Utopia USD (UUSD)

Поточна ціна Utopia USD (UUSD) сьогодні становить 0.981065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utopia USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.20 USD

- зміна ціни Utopia USD протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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