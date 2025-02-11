Ціна Utopia USD (UUSD)
Поточна ціна Utopia USD (UUSD) сьогодні становить 0.981065 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utopia USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 523.20 USD
- зміна ціни Utopia USD протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін UUSD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UUSD.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utopia USD до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Utopia USD до USD становила $ -0.0160808326.
За останні 60 днів зміна ціни Utopia USD до USD становила $ -0.0180429626.
За останні 90 днів зміна ціни Utopia USD до USD становила $ -0.0196967318144373.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0160808326
|-1.63%
|60 днів
|$ -0.0180429626
|-1.83%
|90 днів
|$ -0.0196967318144373
|-1.96%
Останній аналіз цін Utopia USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Utopia USD (UUSD) is a stablecoin soft-pegged to the U.S. Dollar that feature instantaneous transactions at low cost. UUSD transactions are completely private and do not reveal any identifying information.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 UUSD до AUD
A$1.55989335
|1 UUSD до GBP
￡0.784852
|1 UUSD до EUR
€0.9418224
|1 UUSD до USD
$0.981065
|1 UUSD до MYR
RM4.3755499
|1 UUSD до TRY
₺35.36739325
|1 UUSD до JPY
¥149.4750634
|1 UUSD до RUB
₽94.0841335
|1 UUSD до INR
₹85.08776745
|1 UUSD до IDR
Rp16,083.0302136
|1 UUSD до PHP
₱57.04892975
|1 UUSD до EGP
￡E.49.4849186
|1 UUSD до BRL
R$5.6705557
|1 UUSD до CAD
C$1.40292295
|1 UUSD до BDT
৳119.1601549
|1 UUSD до NGN
₦1,470.86170125
|1 UUSD до UAH
₴40.90059985
|1 UUSD до VES
Bs58.8639
|1 UUSD до PKR
Rs273.72694565
|1 UUSD до KZT
₸496.48756455
|1 UUSD до THB
฿33.44450585
|1 UUSD до TWD
NT$32.20836395
|1 UUSD до CHF
Fr0.89276915
|1 UUSD до HKD
HK$7.64249635
|1 UUSD до MAD
.د.م9.84008195