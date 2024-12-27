Ціна uTON (UTON)
Поточна ціна uTON (UTON) сьогодні становить 5.71 USD з ринковою капіталізацією $ 17.85M USD. Ціна UTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності uTON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.59 USD
- зміна ціни uTON протягом дня — +0.51%
- циркуляційна пропозиція – 3.12M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни uTON до USD становила $ +0.02891437.
За останні 30 днів зміна ціни uTON до USD становила $ -0.1453366300.
За останні 60 днів зміна ціни uTON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни uTON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02891437
|+0.51%
|30 днів
|$ -0.1453366300
|-2.54%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін uTON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.26%
+0.51%
+11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UTONIC is the first TON restaking platform and revenue-sharing layer for one billion users in Telegram. Focusing on one billion users' real usecases in Telegram and TON ecosystem, UTONiC collaborates with various Web2 and Web3 partners to build scenario-based AVS solutions for gaming, social, payment, AI dapps. The Liquid Restaking Token, uTON supports a diverse range of assets, including TON, tsTON, stTON, offering retail users versatile options to maximize their earnings with additional airdrop.
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