Сьогоднішня ціна uTON (UTON)

Поточна ціна uTON (UTON) сьогодні становить 5.71 USD з ринковою капіталізацією $ 17.85M USD. Ціна UTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності uTON:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 145.59 USD

- зміна ціни uTON протягом дня — +0.51%

- циркуляційна пропозиція – 3.12M USD

Отримуйте оновлення цін UTON до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UTON.