Токеноміка Utility Web3Shot (UW3S) Дізнайтеся ключову інформацію про Utility Web3Shot (UW3S), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Utility Web3Shot (UW3S) "Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport." Офіційний вебсайт: https://web3shot.io Whitepaper: https://web3shot.gitbook.io/web3shot/ Купити UW3S зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Utility Web3Shot (UW3S) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Utility Web3Shot (UW3S), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,57M $ 2,57M $ 2,57M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 24,70M $ 24,70M $ 24,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,04B $ 1,04B $ 1,04B Історичний максимум: $ 1,26 $ 1,26 $ 1,26 Історичний мінімум: $ 0,02451666 $ 0,02451666 $ 0,02451666 Поточна ціна: $ 0,104049 $ 0,104049 $ 0,104049 Дізнайтеся більше про ціну Utility Web3Shot (UW3S)

Токеноміка Utility Web3Shot (UW3S): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Utility Web3Shot (UW3S) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів UW3S, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів UW3S, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку UW3S, досліджуйте ціну токена UW3S в реальному часі!

Прогноз ціни UW3S Хочете знати, куди рухається UW3S? Наша сторінка прогнозу ціни UW3S поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена UW3S зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!