Сьогоднішня ціна Utility Web3Shot (UW3S)

Поточна ціна Utility Web3Shot (UW3S) сьогодні становить 0.240478 USD з ринковою капіталізацією $ 5.94M USD. Ціна UW3S до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utility Web3Shot:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD

- зміна ціни Utility Web3Shot протягом дня — -0.11%

- циркуляційна пропозиція – 24.70M USD

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