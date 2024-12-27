Ціна Utility Web3Shot (UW3S)
Поточна ціна Utility Web3Shot (UW3S) сьогодні становить 0.240478 USD з ринковою капіталізацією $ 5.94M USD. Ціна UW3S до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utility Web3Shot:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.11K USD
- зміна ціни Utility Web3Shot протягом дня — -0.11%
- циркуляційна пропозиція – 24.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utility Web3Shot до USD становила $ -0.0002789024614501.
За останні 30 днів зміна ціни Utility Web3Shot до USD становила $ +0.0041206145.
За останні 60 днів зміна ціни Utility Web3Shot до USD становила $ +0.1173660333.
За останні 90 днів зміна ціни Utility Web3Shot до USD становила $ +0.081586867402524.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0002789024614501
|-0.11%
|30 днів
|$ +0.0041206145
|+1.71%
|60 днів
|$ +0.1173660333
|+48.81%
|90 днів
|$ +0.081586867402524
|+51.35%
Останній аналіз цін Utility Web3Shot: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
-0.11%
-0.29%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Web3Shot is building a learning platform for massive web3 adoption, providing interesting Learn-to-Earn products and onboarding infrastructures for users and businesses to enter the new world of web3. With our easy-to-use Learn-to-Earn product and other gamified learning experiences, Web3Shot is aiming at onboard billions of users to web3 world. It’s open to all, because in building a new iteration of the Web, we bring together the best projects in the space to create quizzes. At the same time, we are also building a powerful community, with our members at the center, for collective learning. UW3S is designed to be the only utility token in the ecosystem, with a total supply of 10 billion. The rationale for this utility token is tied to the monetization capabilities of the Web3Shot platform Token Utility UW3S is allocated based on users' in-app tasks. Specifically: Quizzes, allowing users to learn and understand the web3 concepts in different scenarios and earn in-app GEMs. Competitions, rewarding users with attractive prize pool, based on intense leveling mode and daily quizzes results. Referral, encouraging users to spread the word and invite acquaintances. Token Spending Mechanism For the sustainability of the gamification experience, a token spending mechanism has been designed into the system. In-App Spending Use UW3S to acquire activities rights, virtual assets and properties, enhanced experience payments, and premium features. The first use case of UW3S would be the payment for Web3Shot Passport."
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