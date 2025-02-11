Сьогоднішня ціна Utility NexusMind (UNMD)

Поточна ціна Utility NexusMind (UNMD) сьогодні становить 7.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utility NexusMind:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.64K USD

- зміна ціни Utility NexusMind протягом дня — +11.68%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін UNMD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни UNMD.