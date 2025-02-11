Ціна Utility NexusMind (UNMD)
Поточна ціна Utility NexusMind (UNMD) сьогодні становить 7.28 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utility NexusMind:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 128.64K USD
- зміна ціни Utility NexusMind протягом дня — +11.68%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utility NexusMind до USD становила $ +0.760923.
За останні 30 днів зміна ціни Utility NexusMind до USD становила $ -5.9882004000.
За останні 60 днів зміна ціни Utility NexusMind до USD становила $ -3.9837958160.
За останні 90 днів зміна ціни Utility NexusMind до USD становила $ -6.778569900958497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.760923
|+11.68%
|30 днів
|$ -5.9882004000
|-82.25%
|60 днів
|$ -3.9837958160
|-54.72%
|90 днів
|$ -6.778569900958497
|-48.21%
Останній аналіз цін Utility NexusMind: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.99%
+11.68%
+22.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"NexusMind is a revolutionary decentralized social software that has been dubbed the ""Twitter Killer"". UNMD is the utility token with fixed supply of 1 billion tokens and could been earned when users contribute on site.The app is built on the cutting-edge decentralized network Nostr, which provides users with greater control over their social media experience. With NexusMind, users can enjoy a more secure and private social networking experience that is not controlled by a central authority. Unlike traditional social media platforms, NexusMind allows users to connect with others in a completely decentralized and transparent manner, ensuring that users remain in control of their data at all times. Additionally, NexusMind offers a wide range of innovative features and tools that enable users to customize their experience to their liking, including customizable profiles, real-time messaging, and advanced privacy settings. With its user-centric design and state-of-the-art technology, NexusMind is poised to revolutionize the world of social media and usher in a new era of decentralized networking."
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