Ціна Utility Net (UNC)
Поточна ціна Utility Net (UNC) сьогодні становить 0.00175354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utility Net:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95 USD
- зміна ціни Utility Net протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utility Net до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Utility Net до USD становила $ -0.0012354585.
За останні 60 днів зміна ціни Utility Net до USD становила $ -0.0016052308.
За останні 90 днів зміна ціни Utility Net до USD становила $ -0.004216224425219978.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0012354585
|-70.45%
|60 днів
|$ -0.0016052308
|-91.54%
|90 днів
|$ -0.004216224425219978
|-70.62%
Останній аналіз цін Utility Net: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-0.01%
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