Сьогоднішня ціна Utility Net (UNC)

Поточна ціна Utility Net (UNC) сьогодні становить 0.00175354 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utility Net:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.95 USD

- зміна ціни Utility Net протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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