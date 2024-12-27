Ціна Utility Cjournal (UCJL)
Поточна ціна Utility Cjournal (UCJL) сьогодні становить 6.75 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна UCJL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Utility Cjournal:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.42K USD
- зміна ціни Utility Cjournal протягом дня — -0.62%
- циркуляційна пропозиція – 272.25K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Utility Cjournal до USD становила $ -0.042743057487765.
За останні 30 днів зміна ціни Utility Cjournal до USD становила $ -1.9362820500.
За останні 60 днів зміна ціни Utility Cjournal до USD становила $ +0.6020230500.
За останні 90 днів зміна ціни Utility Cjournal до USD становила $ +0.469471592590328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.042743057487765
|-0.62%
|30 днів
|$ -1.9362820500
|-28.68%
|60 днів
|$ +0.6020230500
|+8.92%
|90 днів
|$ +0.469471592590328
|+7.48%
Останній аналіз цін Utility Cjournal: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
-0.62%
-6.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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