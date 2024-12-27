Сьогоднішня ціна Utility Cjournal (UCJL)

Поточна ціна Utility Cjournal (UCJL) сьогодні становить 6.75 USD з ринковою капіталізацією $ 1.84M USD. Ціна UCJL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Utility Cjournal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.42K USD

- зміна ціни Utility Cjournal протягом дня — -0.62%

- циркуляційна пропозиція – 272.25K USD

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