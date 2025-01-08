Сьогоднішня ціна USUALx (USUALX)

Поточна ціна USUALx (USUALX) сьогодні становить 0.95347 USD з ринковою капіталізацією $ 146.93M USD. Ціна USUALX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USUALx:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.88M USD

- зміна ціни USUALx протягом дня — -16.68%

- циркуляційна пропозиція – 157.69M USD

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