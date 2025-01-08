Ціна USUALx (USUALX)
Поточна ціна USUALx (USUALX) сьогодні становить 0.95347 USD з ринковою капіталізацією $ 146.93M USD. Ціна USUALX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USUALx:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.88M USD
- зміна ціни USUALx протягом дня — -16.68%
- циркуляційна пропозиція – 157.69M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USUALx до USD становила $ -0.1908919487796952.
За останні 30 днів зміна ціни USUALx до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USUALx до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USUALx до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.1908919487796952
|-16.68%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USUALx: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.31%
-16.68%
-8.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Usual protocol is a decentralized banking framework centered around USD0, a stablecoin designed as a liquid deposit token. It embodies the principle of redistributing value generated by users through a revenue-based token, USUAL. This approach enables users to access yields while simultaneously gaining exposure to the protocol’s growth and long-term success. $USUALx is the staked version of $USUAL. It empowers holders with governance rights and grants daily $USUAL rewards.
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