Сьогоднішня ціна Usual USD (USD0)

Поточна ціна Usual USD (USD0) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75B USD. Ціна USD0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Usual USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.30M USD

- зміна ціни Usual USD протягом дня — +0.08%

- циркуляційна пропозиція – 1.75B USD

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