Ціна Usual USD (USD0)
Поточна ціна Usual USD (USD0) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 1.75B USD. Ціна USD0 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Usual USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.30M USD
- зміна ціни Usual USD протягом дня — +0.08%
- циркуляційна пропозиція – 1.75B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Usual USD до USD становила $ +0.00082293.
За останні 30 днів зміна ціни Usual USD до USD становила $ -0.0004768518.
За останні 60 днів зміна ціни Usual USD до USD становила $ +0.0029007900.
За останні 90 днів зміна ціни Usual USD до USD становила $ +0.0015592755703442.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00082293
|+0.08%
|30 днів
|$ -0.0004768518
|-0.04%
|60 днів
|$ +0.0029007900
|+0.29%
|90 днів
|$ +0.0015592755703442
|+0.16%
Останній аналіз цін Usual USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.17%
+0.08%
+0.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC.
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