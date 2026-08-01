Сьогоднішня ціна Usual EUR

Поточна ціна Usual EUR (EUR0) сьогодні становить $ 1,15, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EUR0 до USD становить $ 1,15 за EUR0.

Usual EUR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 220 579, з циркуляційною пропозицією у 191,25K EUR0. Протягом останніх 24 годин EUR0 торгувався між $ 1,15 (мінімум) та $ 1,16 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,19, тоді як історичний мінімум — $ 1,13.

У короткостроковій динаміці EUR0 змінився на -0,02% за останню годину та на +0,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 37,16K.

Ринкова інформація щодо Usual EUR (EUR0)

Ринкова капіталізація $ 220,58K$ 220,58K $ 220,58K Обсяг (за 24 год) $ 37,16K$ 37,16K $ 37,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 220,58K$ 220,58K $ 220,58K Циркуляційне постачання 191,25K 191,25K 191,25K Загальна пропозиція 191 252,2968181337 191 252,2968181337 191 252,2968181337

Поточна ринкова капіталізація Usual EUR — $ 220,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 37,16K. Циркуляційна пропозиція EUR0 — 191,25K, зі загальною пропозицією 191252.2968181337. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 220,58K.