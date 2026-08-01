Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиKORUEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна Usual EUR сьогодні становить 1,15 USD. Ринкова капіталізація EUR0 становить 220 579 USD. Відстежуйте оновлення цін EUR0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Usual EUR сьогодні становить 1,15 USD. Ринкова капіталізація EUR0 становить 220 579 USD. Відстежуйте оновлення цін EUR0 до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про EUR0

Інформація про ціну EUR0

Що таке EUR0

Офіційний вебсайт EUR0

Токеноміка EUR0

Прогноз ціни EUR0

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Usual EUR

Ціна Usual EUR (EUR0)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 EUR0 до USD:

$1,15
$1,15$1,15
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Usual EUR (EUR0) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:08:05 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Usual EUR

Поточна ціна Usual EUR (EUR0) сьогодні становить $ 1,15, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації EUR0 до USD становить $ 1,15 за EUR0.

Usual EUR наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 220 579, з циркуляційною пропозицією у 191,25K EUR0. Протягом останніх 24 годин EUR0 торгувався між $ 1,15 (мінімум) та $ 1,16 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,19, тоді як історичний мінімум — $ 1,13.

У короткостроковій динаміці EUR0 змінився на -0,02% за останню годину та на +0,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 37,16K.

Ринкова інформація щодо Usual EUR (EUR0)

$ 220,58K
$ 220,58K$ 220,58K

$ 37,16K
$ 37,16K$ 37,16K

$ 220,58K
$ 220,58K$ 220,58K

191,25K
191,25K 191,25K

191 252,2968181337
191 252,2968181337 191 252,2968181337

Поточна ринкова капіталізація Usual EUR — $ 220,58K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 37,16K. Циркуляційна пропозиція EUR0 — 191,25K, зі загальною пропозицією 191252.2968181337. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 220,58K.

Історія ціни Usual EUR у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,15
$ 1,15$ 1,15
Мін. за 24 год
$ 1,16
$ 1,16$ 1,16
Макс. за 24 год

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

$ 1,16
$ 1,16$ 1,16

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,13
$ 1,13$ 1,13

-0,02%

-0,17%

+0,17%

+0,17%

Історія ціни Usual EUR (EUR0) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Usual EUR до USD становила $ -0,002064280544159969.
За останні 30 днів зміна ціни Usual EUR до USD становила $ +0,0124195400.
За останні 60 днів зміна ціни Usual EUR до USD становила $ -0,0038983850.
За останні 90 днів зміна ціни Usual EUR до USD становила $ -0,0033519204742968.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,002064280544159969-0,17%
30 днів$ +0,0124195400+1,08%
60 днів$ -0,0038983850-0,33%
90 днів$ -0,0033519204742968-0,00%

Прогноз ціни Usual EUR

Прогноз ціни Usual EUR (EUR0) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна EUR0 у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Usual EUR (EUR0) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Usual EUR потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Usual EUR у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни EUR0 на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Usual EUR.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Usual EUR (EUR0)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemStablecoins

Про Usual EUR

Яка зараз ціна Usual EUR?

Usual EUR коштує ₴50.6862288587680000, сьогодні змінивши на -0.17%.

Наскільки швидко росте спільнота EUR0?

Наразі є -- власників, і збільшення цієї кількості часто свідчить про зростання прийняття, розширення спільнот та більший вплив мережі.

Як попит впливає на ціну Usual EUR?

Попит залежить від випадків використання, ринкових умов, настроїв інвесторів та його ролі в секторі Stablecoins,Ethereum Ecosystem. Більший попит може прискорити зміну ціни під час періодів високого обсягу торгівлі.

Який обсяг торгівлі EUR0 сьогодні?

Він згенерував обсяг торгівлі ₴--, що свідчить про активну участь та здорову ліквідність ринку.

Як EUR0 порівнюється зі своїми минулими показниками?

Його ATH становить ₴52.4492281234208000, а ATL — ₴49.8047292264416000, що дає контекст для оцінки минулих циклів відповідно.

Скільки токенів знаходиться в обігу?

У обігу є 191252.2968181337 токенів, що впливає на доступність, ринкову капіталізацію та довгострокову оцінку.

Люди також запитують: Інші запитання про Usual EUR

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 03:08:05 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Usual EUR (EUR0)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про Usual EUR

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,2896
$0,2896$0,2896

+189,60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,37084
$0,37084$0,37084

-12,98%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01572
$0,01572$0,01572

-14,79%

AurumX

AurumX

UMX

$0,12541
$0,12541$0,12541

-28,25%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00645
$0,00645$0,00645

+43,33%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003455
$0,0003455$0,0003455

+30,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,7894
$2,7894$2,7894

+15,26%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0118
$0,0118$0,0118

+12,38%

Myros

Myros

MY

$0,0110
$0,0110$0,0110

+7,84%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?