Токеноміка Usual ETH (ETH0) Дізнайтеся ключову інформацію про Usual ETH (ETH0), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Usual ETH (ETH0) ETH0 is a synthetic ETH asset fully backed by Lido’s wstETH and issued by the Usual protocol. It allows institutional investors and crypto-native whales to maintain directional ETH exposure while capturing significantly higher yields than conventional staking or restaking. Powered by the same architecture that underpins Usual’s stablecoin (backed by tokenized T-bills), ETH0 holders receive USUAL tokens, allowing them to outperform the underlying yield. For hedge funds, treasuries, and whales seeking to make ETH work harder, ETH0 offers a liquid, composable, and yield-optimized vehicle. Офіційний вебсайт: https://usual.money/ Whitepaper: https://docs.usual.money/resources-and-ecosystem/whitepaper Купити ETH0 зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Usual ETH (ETH0) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Usual ETH (ETH0), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 36,99M $ 36,99M $ 36,99M Загальна пропозиція: $ 15,21K $ 15,21K $ 15,21K Циркуляційна пропозиція: $ 15,24K $ 15,24K $ 15,24K FDV (повністю розведена вартість): $ 36,91M $ 36,91M $ 36,91M Історичний максимум: $ 2 770,47 $ 2 770,47 $ 2 770,47 Історичний мінімум: $ 2 133,68 $ 2 133,68 $ 2 133,68 Поточна ціна: $ 2 428,62 $ 2 428,62 $ 2 428,62 Дізнайтеся більше про ціну Usual ETH (ETH0)

Токеноміка Usual ETH (ETH0): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Usual ETH (ETH0) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ETH0, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ETH0, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ETH0, досліджуйте ціну токена ETH0 в реальному часі!

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