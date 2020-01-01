Токеноміка Ustream Coin (USTREAM) Дізнайтеся ключову інформацію про Ustream Coin (USTREAM), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ustream Coin (USTREAM) Ustream, once a trailblazer in live streaming technology, has the potential for an innovative resurgence in the Web3 era, particularly on the Solana blockchain. By integrating blockchain technology into its foundational principles, Ustream can redefine the future of live streaming with decentralization, transparency, and creator empowerment. Before the social media giants popularized live streaming, Ustream set the stage for real-time online broadcasting. Today, with the advent of Web3 and decentralized platforms, Ustream could transform into a Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/5Q8RSzXAybeLYkf76mMP5a5C9ikc8y4Qq9raJqKapump Купити USTREAM зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ustream Coin (USTREAM) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ustream Coin (USTREAM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 186,65K $ 186,65K $ 186,65K Загальна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Циркуляційна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 186,65K $ 186,65K $ 186,65K Історичний максимум: $ 0,0010819 $ 0,0010819 $ 0,0010819 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00018677 $ 0,00018677 $ 0,00018677 Дізнайтеся більше про ціну Ustream Coin (USTREAM)

Токеноміка Ustream Coin (USTREAM): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ustream Coin (USTREAM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USTREAM, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USTREAM, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USTREAM, досліджуйте ціну токена USTREAM в реальному часі!

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