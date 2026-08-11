Сьогоднішня ціна USTBL

Поточна ціна USTBL (USTBL) сьогодні становить $ 1,062, зі зміною 0,02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USTBL до USD становить $ 1,062 за USTBL.

USTBL наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 021 773, з циркуляційною пропозицією у 30,22M USTBL. Протягом останніх 24 годин USTBL торгувався між $ 1,058 (мінімум) та $ 1,063 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,064, тоді як історичний мінімум — $ 0,04220509.

У короткостроковій динаміці USTBL змінився на +0,28% за останню годину та на +0,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7,11K.

Ринкова інформація щодо USTBL (USTBL)

Ринкова капіталізація $ 32,02M$ 32,02M $ 32,02M Обсяг (за 24 год) $ 7,11K$ 7,11K $ 7,11K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,02M$ 32,02M $ 32,02M Циркуляційне постачання 30,22M 30,22M 30,22M Загальна пропозиція 30 224 654,133288 30 224 654,133288 30 224 654,133288

Поточна ринкова капіталізація USTBL — $ 32,02M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7,11K. Циркуляційна пропозиція USTBL — 30,22M, зі загальною пропозицією 30224654.133288. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,02M.