Токеноміка USSI (USSI) Дізнайтеся ключову інформацію про USSI (USSI), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USSI (USSI) The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. Офіційний вебсайт: https://ssi.sosovalue.com/ Купити USSI зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USSI (USSI) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USSI (USSI), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Загальна пропозиція: $ 8,81M $ 8,81M $ 8,81M Циркуляційна пропозиція: $ 8,81M $ 8,81M $ 8,81M FDV (повністю розведена вартість): $ 8,89M $ 8,89M $ 8,89M Історичний максимум: $ 1,058 $ 1,058 $ 1,058 Історичний мінімум: $ 0,981961 $ 0,981961 $ 0,981961 Поточна ціна: $ 1,009 $ 1,009 $ 1,009 Дізнайтеся більше про ціну USSI (USSI)

Токеноміка USSI (USSI): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USSI (USSI) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USSI, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USSI, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USSI, досліджуйте ціну токена USSI в реальному часі!

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