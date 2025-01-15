Сьогоднішня ціна USSI (USSI)

Поточна ціна USSI (USSI) сьогодні становить 1.014 USD з ринковою капіталізацією $ 908.57K USD. Ціна USSI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USSI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.38K USD

- зміна ціни USSI протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 893.97K USD

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