Ціна USSI (USSI)
Поточна ціна USSI (USSI) сьогодні становить 1.014 USD з ринковою капіталізацією $ 908.57K USD. Ціна USSI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USSI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.38K USD
- зміна ціни USSI протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 893.97K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USSI до USD становила $ -0.001483815614004.
За останні 30 днів зміна ціни USSI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USSI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USSI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.001483815614004
|-0.14%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USSI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.21%
-0.14%
+0.44%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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