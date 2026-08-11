Сьогоднішня ціна USP Yield Optimized Stablecoin

Поточна ціна USP Yield Optimized Stablecoin (USP) сьогодні становить $ 1.12, зі зміною 0.20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USP до USD становить $ 1.12 за USP.

USP Yield Optimized Stablecoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 8,189,778, з циркуляційною пропозицією у 7.34M USP. Протягом останніх 24 годин USP торгувався між $ 1.12 (мінімум) та $ 1.12 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.37, тоді як історичний мінімум — $ 1.026.

У короткостроковій динаміці USP змінився на +0.00% за останню годину та на -0.04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 25.68K.

Ринкова інформація щодо USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

Ринкова капіталізація $ 8.19M$ 8.19M $ 8.19M Обсяг (за 24 год) $ 25.68K$ 25.68K $ 25.68K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8.21M$ 8.21M $ 8.21M Циркуляційне постачання 7.34M 7.34M 7.34M Загальна пропозиція 7,335,157.043450394 7,335,157.043450394 7,335,157.043450394

Поточна ринкова капіталізація USP Yield Optimized Stablecoin — $ 8.19M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 25.68K. Циркуляційна пропозиція USP — 7.34M, зі загальною пропозицією 7335157.043450394. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8.21M.