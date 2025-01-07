Ціна USMeme (USM)
Поточна ціна USMeme (USM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USMeme:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.15K USD
- зміна ціни USMeme протягом дня — -2.84%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USMeme до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни USMeme до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USMeme до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USMeme до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.84%
|30 днів
|$ 0
|+44.56%
|60 днів
|$ 0
|+63.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USMeme: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.08%
-2.84%
+8.52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USMeme is a community-driven stablecoin where value is supported by collective belief, offering a unique alternative to traditional stablecoins by relying on communal conviction for stability. It can be pegged to various currencies based on user consensus, providing flexibility and adaptability.
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