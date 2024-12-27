Сьогоднішня ціна USK (USK)

Поточна ціна USK (USK) сьогодні становить 0.967525 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна USK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.18K USD

- зміна ціни USK протягом дня — +0.54%

- циркуляційна пропозиція – 2.29M USD

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