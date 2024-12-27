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Ціна USK (USK)

USD

Графік ціни USK (USK) в реальному часі

$0.967525
$0.967525$0.967525
+0.50%(1D)

Сьогоднішня ціна USK (USK)

Поточна ціна USK (USK) сьогодні становить 0.967525 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна USK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.18K USD
- зміна ціни USK протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 2.29M USD

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Цінові показники USK (USK) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USK до USD становила $ +0.00522577.
За останні 30 днів зміна ціни USK до USD становила $ -0.0023768219.
За останні 60 днів зміна ціни USK до USD становила $ +0.0688164734.
За останні 90 днів зміна ціни USK до USD становила $ -0.0153330541103656.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00522577+0.54%
30 днів$ -0.0023768219-0.24%
60 днів$ +0.0688164734+7.11%
90 днів$ -0.0153330541103656-1.56%

Аналіз цін USK (USK)

Останній аналіз цін USK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.955566
$ 0.955566$ 0.955566

$ 0.980176
$ 0.980176$ 0.980176

$ 1.94
$ 1.94$ 1.94

-0.91%

+0.54%

-1.15%

Ринкова інформація USK (USK)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 24.18K
$ 24.18K$ 24.18K

2.29M
2.29M 2.29M

Що таке USK ( USK)

USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network

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Ресурс USK (USK)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

USK до місцевих валют

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1 USK до GBP
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1 USK до EUR
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1 USK до USD
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1 USK до MYR
RM4.32483675
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