Ціна USK (USK)
Поточна ціна USK (USK) сьогодні становить 0.967525 USD з ринковою капіталізацією $ 2.21M USD. Ціна USK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.18K USD
- зміна ціни USK протягом дня — +0.54%
- циркуляційна пропозиція – 2.29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USK до USD становила $ +0.00522577.
За останні 30 днів зміна ціни USK до USD становила $ -0.0023768219.
За останні 60 днів зміна ціни USK до USD становила $ +0.0688164734.
За останні 90 днів зміна ціни USK до USD становила $ -0.0153330541103656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00522577
|+0.54%
|30 днів
|$ -0.0023768219
|-0.24%
|60 днів
|$ +0.0688164734
|+7.11%
|90 днів
|$ -0.0153330541103656
|-1.56%
Останній аналіз цін USK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
+0.54%
-1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USK is an over-collateralise stablecoin, native to the Kujira network
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