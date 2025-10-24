Інформація щодо ціни USIC (USI) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,90% Зміна ціни (1 дн.) +5,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,97% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,97%

Актуальна ціна USIC (USI) становить --. За останні 24 години USI торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USI становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то USI змінився на +1,90% за останню годину, +5,41% за 24 години та на +6,97% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USIC (USI)

Ринкова капіталізація $ 111,78K$ 111,78K $ 111,78K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 111,78K$ 111,78K $ 111,78K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998 99 999 999 999,99998

Поточна ринкова капіталізація USIC — $ 111,78K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USI — 100,00B, зі загальною пропозицією 99999999999.99998. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 111,78K.