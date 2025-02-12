Ціна uShark Token (USHARK)
Поточна ціна uShark Token (USHARK) сьогодні становить 0.00005099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності uShark Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.21K USD
- зміна ціни uShark Token протягом дня — -1.93%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни uShark Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни uShark Token до USD становила $ -0.0000145259.
За останні 60 днів зміна ціни uShark Token до USD становила $ -0.0000145259.
За останні 90 днів зміна ціни uShark Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.93%
|30 днів
|$ -0.0000145259
|-28.48%
|60 днів
|$ -0.0000145259
|-28.48%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін uShark Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-1.93%
-1.87%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
uShark is an utility token which all token holders can buy products and services with special price, rewards and benefits of all startups that we support and invested with the money we crowdfunding.To democratize the investment market so that anyone can be an early investor in promising startups, revolutionizing the current blockchain crowdfunding and token ecosystem.Ushark is a pioneer in the new way of investing, creating new businesses, and challenging large conventional investment funds.To be the biggest reference in the cryptocurrency market, a benchmark for investments in startups and applications in the real economy.Ushark aims to become analogous to Nasdag's role in the cryptocurrency world. A universal exchange with several companies around the world in angel, pre-seed and seed stages, providing great opportunities for its investors.
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