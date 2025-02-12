Сьогоднішня ціна uShark Token (USHARK)

Поточна ціна uShark Token (USHARK) сьогодні становить 0.00005099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USHARK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності uShark Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 33.21K USD

- зміна ціни uShark Token протягом дня — -1.93%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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