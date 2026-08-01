Сьогоднішня ціна useStated

Поточна ціна useStated (STATED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації STATED до USD становить $ 0 за STATED.

useStated наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13,870.84, з циркуляційною пропозицією у 100.00B STATED. Протягом останніх 24 годин STATED торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці STATED змінився на -- за останню годину та на +3.68% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо useStated (STATED)

Ринкова капіталізація $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13.87K$ 13.87K $ 13.87K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація useStated — $ 13.87K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STATED — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13.87K.