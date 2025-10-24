Інформація щодо ціни USEFUL COIN (USEFUL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00392976$ 0,00392976 $ 0,00392976 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,60% Зміна ціни (1 дн.) -2,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -13,56%

Актуальна ціна USEFUL COIN (USEFUL) становить --. За останні 24 години USEFUL торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USEFUL становить $ 0,00392976, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то USEFUL змінився на -0,60% за останню годину, -2,03% за 24 години та на -13,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USEFUL COIN (USEFUL)

Ринкова капіталізація $ 125,34K$ 125,34K $ 125,34K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 125,34K$ 125,34K $ 125,34K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 723 088,971327 999 723 088,971327 999 723 088,971327

Поточна ринкова капіталізація USEFUL COIN — $ 125,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USEFUL — 999,72M, зі загальною пропозицією 999723088.971327. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 125,34K.