Токеноміка USDtb (USDTB) Дізнайтеся ключову інформацію про USDtb (USDTB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USDtb (USDTB) USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. Офіційний вебсайт: https://usdtb.money/ Купити USDTB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USDtb (USDTB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USDtb (USDTB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Загальна пропозиція: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Циркуляційна пропозиція: $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,46B $ 1,46B $ 1,46B Історичний максимум: $ 1,018 $ 1,018 $ 1,018 Історичний мінімум: $ 0,986986 $ 0,986986 $ 0,986986 Поточна ціна: $ 0,999677 $ 0,999677 $ 0,999677 Дізнайтеся більше про ціну USDtb (USDTB)

Токеноміка USDtb (USDTB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USDtb (USDTB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDTB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDTB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDTB, досліджуйте ціну токена USDTB в реальному часі!

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