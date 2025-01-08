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Ціна USDtb (USDTB)

USD

Графік ціни USDtb (USDTB) в реальному часі

$0.999311
$0.999311$0.999311
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна USDtb (USDTB)

Поточна ціна USDtb (USDTB) сьогодні становить 0.999311 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDtb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 90.05K USD
- зміна ціни USDtb протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники USDtb (USDTB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDtb до USD становила $ -0.000215085281214.
За останні 30 днів зміна ціни USDtb до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USDtb до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USDtb до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000215085281214-0.02%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін USDtb (USDTB)

Останній аналіз цін USDtb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.992584
$ 0.992584$ 0.992584

$ 1.002
$ 1.002$ 1.002

$ 1.018
$ 1.018$ 1.018

+0.09%

-0.02%

-0.07%

Ринкова інформація USDtb (USDTB)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.05K
$ 90.05K$ 90.05K

0.00
0.00 0.00

Що таке USDtb ( USDTB)

USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin.

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Ресурс USDtb (USDTB)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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