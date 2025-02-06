Сьогоднішня ціна USDT0 (USDT0)

Поточна ціна USDT0 (USDT0) сьогодні становить 1.002 USD з ринковою капіталізацією $ 71.07M USD. Ціна USDT0 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDT0:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 361.82K USD

- зміна ціни USDT0 протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 70.96M USD

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