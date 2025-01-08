Ціна USDT yVault (YVUSDT)
Поточна ціна USDT yVault (YVUSDT) сьогодні становить 1.089 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDT yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни USDT yVault протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDT yVault до USD становила $ -0.000122198849263.
За останні 30 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.0055896192.
За останні 60 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.0094058019.
За останні 90 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.013540819631004.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000122198849263
|-0.01%
|30 днів
|$ +0.0055896192
|+0.51%
|60 днів
|$ +0.0094058019
|+0.86%
|90 днів
|$ +0.013540819631004
|+1.26%
Останній аналіз цін USDT yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-0.01%
+0.44%
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