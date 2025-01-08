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Ціна USDT yVault (YVUSDT)

USD

Графік ціни USDT yVault (YVUSDT) в реальному часі

$1.089
$1.089$1.089
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна USDT yVault (YVUSDT)

Поточна ціна USDT yVault (YVUSDT) сьогодні становить 1.089 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDT yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни USDT yVault протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники USDT yVault (YVUSDT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDT yVault до USD становила $ -0.000122198849263.
За останні 30 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.0055896192.
За останні 60 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.0094058019.
За останні 90 днів зміна ціни USDT yVault до USD становила $ +0.013540819631004.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.000122198849263-0.01%
30 днів$ +0.0055896192+0.51%
60 днів$ +0.0094058019+0.86%
90 днів$ +0.013540819631004+1.26%

Аналіз цін USDT yVault (YVUSDT)

Останній аналіз цін USDT yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.083
$ 1.083$ 1.083

$ 1.09
$ 1.09$ 1.09

$ 1.1
$ 1.1$ 1.1

+0.10%

-0.01%

+0.44%

Ринкова інформація USDT yVault (YVUSDT)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке USDT yVault ( YVUSDT)

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Ресурс USDT yVault (YVUSDT)

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

YVUSDT до місцевих валют

1 YVUSDT до AUD
A$1.7424
1 YVUSDT до GBP
0.8712
1 YVUSDT до EUR
1.04544
1 YVUSDT до USD
$1.089
1 YVUSDT до MYR
RM4.88961
1 YVUSDT до TRY
38.47437
1 YVUSDT до JPY
¥172.2798
1 YVUSDT до RUB
116.79525
1 YVUSDT до INR
93.45798
1 YVUSDT до IDR
Rp17,564.51367
1 YVUSDT до PHP
63.54315
1 YVUSDT до EGP
￡E.55.15785
1 YVUSDT до BRL
R$6.6429
1 YVUSDT до CAD
C$1.55727
1 YVUSDT до BDT
132.6402
1 YVUSDT до NGN
1,683.14751
1 YVUSDT до UAH
46.32606
1 YVUSDT до VES
Bs57.717
1 YVUSDT до PKR
Rs305.20314
1 YVUSDT до KZT
578.94507
1 YVUSDT до THB
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1 YVUSDT до TWD
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