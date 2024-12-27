Сьогоднішня ціна USDS (USDS)

Поточна ціна USDS (USDS) сьогодні становить 0.998084 USD з ринковою капіталізацією $ 5.27B USD. Ціна USDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDS:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.37M USD

- зміна ціни USDS протягом дня — -0.04%

- циркуляційна пропозиція – 5.29B USD

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