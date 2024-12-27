Ціна USDS (USDS)
Поточна ціна USDS (USDS) сьогодні становить 0.998084 USD з ринковою капіталізацією $ 5.27B USD. Ціна USDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDS:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 14.37M USD
- зміна ціни USDS протягом дня — -0.04%
- циркуляційна пропозиція – 5.29B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDS до USD становила $ -0.0004800895817819.
За останні 30 днів зміна ціни USDS до USD становила $ -0.0012474053.
За останні 60 днів зміна ціни USDS до USD становила $ -0.0160986956.
За останні 90 днів зміна ціни USDS до USD становила $ -0.0402070995825851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0004800895817819
|-0.04%
|30 днів
|$ -0.0012474053
|-0.12%
|60 днів
|$ -0.0160986956
|-1.61%
|90 днів
|$ -0.0402070995825851
|-3.87%
Останній аналіз цін USDS: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-0.04%
-0.17%
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