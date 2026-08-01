Сьогоднішня ціна USDM1

Поточна ціна USDM1 (USDM1) сьогодні становить $ 1,017, зі зміною 0,14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDM1 до USD становить $ 1,017 за USDM1.

USDM1 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 037 166, з циркуляційною пропозицією у 1,02M USDM1. Протягом останніх 24 годин USDM1 торгувався між $ 1,004 (мінімум) та $ 1,018 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,044, тоді як історичний мінімум — $ 0,980152.

У короткостроковій динаміці USDM1 змінився на -0,00% за останню годину та на -1,04% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 12,59K.

Ринкова інформація щодо USDM1 (USDM1)

Ринкова капіталізація $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Обсяг (за 24 год) $ 12,59K$ 12,59K $ 12,59K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,04M$ 1,04M $ 1,04M Циркуляційне постачання 1,02M 1,02M 1,02M Загальна пропозиція 1 020 269,19 1 020 269,19 1 020 269,19

Поточна ринкова капіталізація USDM1 — $ 1,04M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 12,59K. Циркуляційна пропозиція USDM1 — 1,02M, зі загальною пропозицією 1020269.19. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,04M.