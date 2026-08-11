Сьогоднішня ціна USDKG

Поточна ціна USDKG (USDKG) сьогодні становить $ 1.0, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDKG до USD становить $ 1.0 за USDKG.

USDKG наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50,009,930, з циркуляційною пропозицією у 50.00M USDKG. Протягом останніх 24 годин USDKG торгувався між $ 0.999942 (мінімум) та $ 1.001 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.021, тоді як історичний мінімум — $ 0.992226.

У короткостроковій динаміці USDKG змінився на +0.00% за останню годину та на +0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 6.10K.

Ринкова інформація щодо USDKG (USDKG)

Ринкова капіталізація $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Обсяг (за 24 год) $ 6.10K$ 6.10K $ 6.10K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50.01M$ 50.01M $ 50.01M Циркуляційне постачання 50.00M 50.00M 50.00M Загальна пропозиція 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація USDKG — $ 50.01M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 6.10K. Циркуляційна пропозиція USDKG — 50.00M, зі загальною пропозицією 50000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50.01M.