Токеноміка USDH (USDH) Дізнайтеся ключову інформацію про USDH (USDH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USDH (USDH) Hubble Protocol's USDH is backed at least 150% by a basket of decentralized crypto assets including SOL, mSOL, BTC, ETH, RAY, SRM, and FTT. Additional tokens will be whitelisted for borrowing in the future after passing a rigorous vetting process. USDH is a Solana-native SPL token that can be used for anything stablecoins are used for in DeFi: pairing for liquidity on AMMs, bonding for tokens, or held as a store of value. Users can deposit USDH in Hubble's Stability Pool to earn a share of liquidations during market downturns. By helping cover bad debt and keeping the system healthy, Stability Pool providers gain access to bluechip tokens at a steep discount through liquidations Офіційний вебсайт: https://hubbleprotocol.io/ Купити USDH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USDH (USDH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USDH (USDH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,62M $ 1,62M $ 1,62M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 1,61M $ 1,61M $ 1,61M Історичний максимум: $ 1,66 $ 1,66 $ 1,66 Історичний мінімум: $ 0,0192589 $ 0,0192589 $ 0,0192589 Поточна ціна: $ 0,997263 $ 0,997263 $ 0,997263 Дізнайтеся більше про ціну USDH (USDH)

Токеноміка USDH (USDH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USDH (USDH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDH, досліджуйте ціну токена USDH в реальному часі!

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