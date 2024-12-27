Сьогоднішня ціна USDD (USDD)

Поточна ціна USDD (USDD) сьогодні становить 0.999378 USD з ринковою капіталізацією $ 758.47M USD. Ціна USDD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13M USD

- зміна ціни USDD протягом дня — +0.29%

- циркуляційна пропозиція – 759.44M USD

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