Ціна USDD (USDD)
Поточна ціна USDD (USDD) сьогодні становить 0.999378 USD з ринковою капіталізацією $ 758.47M USD. Ціна USDD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.13M USD
- зміна ціни USDD протягом дня — +0.29%
- циркуляційна пропозиція – 759.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDD до USD становила $ +0.00285709.
За останні 30 днів зміна ціни USDD до USD становила $ -0.0026644416.
За останні 60 днів зміна ціни USDD до USD становила $ -0.0023599312.
За останні 90 днів зміна ціни USDD до USD становила $ +0.0003379077423821.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00285709
|+0.29%
|30 днів
|$ -0.0026644416
|-0.26%
|60 днів
|$ -0.0023599312
|-0.23%
|90 днів
|$ +0.0003379077423821
|+0.03%
Останній аналіз цін USDD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.28%
+0.29%
-0.42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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