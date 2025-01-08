Ціна USDC yVault (YVUSDC)
Поточна ціна USDC yVault (YVUSDC) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDC yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни USDC yVault протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.00080433.
За останні 30 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0065466240.
За останні 60 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0149488640.
За останні 90 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0146742314287224.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00080433
|+0.07%
|30 днів
|$ +0.0065466240
|+0.58%
|60 днів
|$ +0.0149488640
|+1.33%
|90 днів
|$ +0.0146742314287224
|+1.33%
Останній аналіз цін USDC yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
+0.07%
+0.13%
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