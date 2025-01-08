Сьогоднішня ціна USDC yVault (YVUSDC)

Поточна ціна USDC yVault (YVUSDC) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDC yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни USDC yVault протягом дня — +0.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін YVUSDC до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни YVUSDC.