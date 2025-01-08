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Ціна USDC yVault (YVUSDC)

USD

Графік ціни USDC yVault (YVUSDC) в реальному часі

$1.12
$1.12$1.12
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна USDC yVault (YVUSDC)

Поточна ціна USDC yVault (YVUSDC) сьогодні становить 1.12 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDC yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни USDC yVault протягом дня — +0.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники USDC yVault (YVUSDC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.00080433.
За останні 30 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0065466240.
За останні 60 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0149488640.
За останні 90 днів зміна ціни USDC yVault до USD становила $ +0.0146742314287224.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00080433+0.07%
30 днів$ +0.0065466240+0.58%
60 днів$ +0.0149488640+1.33%
90 днів$ +0.0146742314287224+1.33%

Аналіз цін USDC yVault (YVUSDC)

Останній аналіз цін USDC yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

+0.05%

+0.07%

+0.13%

Ринкова інформація USDC yVault (YVUSDC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Ресурс USDC yVault (YVUSDC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

YVUSDC до місцевих валют

1 YVUSDC до AUD
A$1.792
1 YVUSDC до GBP
0.896
1 YVUSDC до EUR
1.0752
1 YVUSDC до USD
$1.12
1 YVUSDC до MYR
RM5.0288
1 YVUSDC до TRY
39.5696
1 YVUSDC до JPY
¥177.2064
1 YVUSDC до RUB
120.12
1 YVUSDC до INR
96.1184
1 YVUSDC до IDR
Rp18,064.5136
1 YVUSDC до PHP
65.3744
1 YVUSDC до EGP
￡E.56.7168
1 YVUSDC до BRL
R$6.832
1 YVUSDC до CAD
C$1.6016
1 YVUSDC до BDT
136.416
1 YVUSDC до NGN
1,731.0608
1 YVUSDC до UAH
47.6448
1 YVUSDC до VES
Bs59.36
1 YVUSDC до PKR
Rs313.8912
1 YVUSDC до KZT
595.4256
1 YVUSDC до THB
฿38.7744
1 YVUSDC до TWD
NT$36.8144
1 YVUSDC до CHF
Fr1.008
1 YVUSDC до HKD
HK$8.7024
1 YVUSDC до MAD
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