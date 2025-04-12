Сьогоднішня ціна USDbr (USDBR)

Поточна ціна USDbr (USDBR) сьогодні становить 0.927955 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна USDBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDbr:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни USDbr протягом дня — -1.32%

- циркуляційна пропозиція – 2.19M USD

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