Ціна USDbr (USDBR)
Поточна ціна USDbr (USDBR) сьогодні становить 0.927955 USD з ринковою капіталізацією $ 2.03M USD. Ціна USDBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDbr:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни USDbr протягом дня — -1.32%
- циркуляційна пропозиція – 2.19M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDbr до USD становила $ -0.0124946686954841.
За останні 30 днів зміна ціни USDbr до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USDbr до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USDbr до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0124946686954841
|-1.32%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USDbr: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-1.32%
-7.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NOME Protocol is a synthetic algorithmic stablecoin system designed to strengthen the Berachain ecosystem. At its core, it leverages USDBr, Berachain’s native algostable, to create sustainable and scalable financial mechanisms. Unlike traditional bonding mechanisms, NOME introduces the Stabilization Module—a model that absorbs excess liquidity during expansion phases and directs it to Protocol-Owned Liquidity (POL). These reserves are then strategically deployed to maintain the USDBr peg, ensuring long-term stability and resilience. Current Metrics of protocol: 5M TVL, Top-20 protocols in Berachain ecosystem.
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