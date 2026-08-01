Сьогоднішня ціна USD1DOGE

Поточна ціна USD1DOGE (USD1DOGE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USD1DOGE до USD становить $ 0 за USD1DOGE.

USD1DOGE наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 16 114,22, з циркуляційною пропозицією у 1,00B USD1DOGE. Протягом останніх 24 годин USD1DOGE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00117679, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці USD1DOGE змінився на -- за останню годину та на -7,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо USD1DOGE (USD1DOGE)

Ринкова капіталізація $ 16,11K$ 16,11K $ 16,11K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,11K$ 16,11K $ 16,11K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація USD1DOGE — $ 16,11K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USD1DOGE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,11K.