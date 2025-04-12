Сьогоднішня ціна USD1 (USD1)

Поточна ціна USD1 (USD1) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USD1 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USD1:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни USD1 протягом дня — +0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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