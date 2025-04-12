Ціна USD1 (USD1)
Поточна ціна USD1 (USD1) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USD1 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USD1:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни USD1 протягом дня — +0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін USD1 до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USD1.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USD1 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни USD1 до USD становила $ +0.0047259000.
За останні 60 днів зміна ціни USD1 до USD становила $ -0.0446115000.
За останні 90 днів зміна ціни USD1 до USD становила $ -0.0007519779190215.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.00%
|30 днів
|$ +0.0047259000
|+0.47%
|60 днів
|$ -0.0446115000
|-4.46%
|90 днів
|$ -0.0007519779190215
|-0.07%
Останній аналіз цін USD1: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
0.00%
+0.00%
-4.16%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USD1 is the native stablecoin of the Kinesis ecosystem, pegged 1:1 to the US dollar. Built on the Stellar and ERC-20 blockchains, it offers secure, fast, and low-cost transactions. Fully backed by over $15 billion in high-quality reserves, USD1 provides institutional-grade security, transparency with monthly attestations, and seamless integration within the Kinesis platform. Check out the official website to learn more: https://kinesis.money/pro/usd1/
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USD1 до VND
₫25,641
|1 USD1 до AUD
A$1.59
|1 USD1 до GBP
￡0.76
|1 USD1 до EUR
€0.88
|1 USD1 до USD
$1
|1 USD1 до MYR
RM4.42
|1 USD1 до TRY
₺38.06
|1 USD1 до JPY
¥143.51
|1 USD1 до RUB
₽83.22
|1 USD1 до INR
₹86.19
|1 USD1 до IDR
Rp16,666.66
|1 USD1 до KRW
₩1,420.45
|1 USD1 до PHP
₱57.18
|1 USD1 до EGP
￡E.51.28
|1 USD1 до BRL
R$5.86
|1 USD1 до CAD
C$1.38
|1 USD1 до BDT
৳121.25
|1 USD1 до NGN
₦1,589.82
|1 USD1 до UAH
₴41.31
|1 USD1 до VES
Bs71
|1 USD1 до PKR
Rs279.79
|1 USD1 до KZT
₸515.72
|1 USD1 до THB
฿33.47
|1 USD1 до TWD
NT$32.37
|1 USD1 до AED
د.إ3.67
|1 USD1 до CHF
Fr0.81
|1 USD1 до HKD
HK$7.75
|1 USD1 до MAD
.د.م9.28
|1 USD1 до MXN
$20.31