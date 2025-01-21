Ціна USD WINK (USDW)
Поточна ціна USD WINK (USDW) сьогодні становить 0.998154 USD з ринковою капіталізацією $ 272.49K USD. Ціна USDW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USD WINK:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66K USD
- зміна ціни USD WINK протягом дня — -0.28%
- циркуляційна пропозиція – 272.99K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USD WINK до USD становила $ -0.0028980821002125.
За останні 30 днів зміна ціни USD WINK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USD WINK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USD WINK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0028980821002125
|-0.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USD WINK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-0.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WINK is a unified digital ecosystem that bridges the gap between traditional (Web2) and decentralized (Web3) platforms. By creating a single account, users can access a wide range of services—social networking, decentralized finance (DeFi), NFTs, gaming, and more—all in one place. WINK, the native utility token, represents the project's overall value and channels the profits generated from all profit streams. These profits are pooled together to create a foundation for incentives and rewards to sustain the buyback fund. This system ensures that each activity's success contributes to the entire ecosystem's growth and stability while continuously driving value back to the WINK token holders.
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