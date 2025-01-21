Сьогоднішня ціна USD WINK (USDW)

Поточна ціна USD WINK (USDW) сьогодні становить 0.998154 USD з ринковою капіталізацією $ 272.49K USD. Ціна USDW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USD WINK:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.66K USD

- зміна ціни USD WINK протягом дня — -0.28%

- циркуляційна пропозиція – 272.99K USD

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