Токеноміка USD DWIN (USDW) Дізнайтеся ключову інформацію про USD DWIN (USDW), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація USD DWIN (USDW) USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token. Офіційний вебсайт: https://usddwin.com/ Купити USDW зараз!

Токеноміка та аналіз ціни USD DWIN (USDW) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена USD DWIN (USDW), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 142,00M $ 142,00M $ 142,00M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 142,09M $ 142,09M $ 142,09M Історичний максимум: $ 1,1 $ 1,1 $ 1,1 Історичний мінімум: $ 0,236545 $ 0,236545 $ 0,236545 Поточна ціна: $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Дізнайтеся більше про ціну USD DWIN (USDW)

Токеноміка USD DWIN (USDW): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки USD DWIN (USDW) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів USDW, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів USDW, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку USDW, досліджуйте ціну токена USDW в реальному часі!

Прогноз ціни USDW Хочете знати, куди рухається USDW? Наша сторінка прогнозу ціни USDW поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена USDW зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!