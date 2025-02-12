Ціна USD DWIN (USDW)
Поточна ціна USD DWIN (USDW) сьогодні становить 0.236588 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USD DWIN:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD
- зміна ціни USD DWIN протягом дня — -2.92%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USD DWIN до USD становила $ -0.0071214504667253.
За останні 30 днів зміна ціни USD DWIN до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USD DWIN до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USD DWIN до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0071214504667253
|-2.92%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USD DWIN: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.92%
-76.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDW token is a stable digital currency operated by Dwin Intertrade Company Limited. The main idea is 1 USDW = 1 USD, all assets will be collateralized in Dollar by QMIS Investment Bank Limited, Malaysia, which must report to the relevant authorities every week. This means that the account will be audited by financial auditors every week. Therefore, USDW users can trust and believe that USDW is a truly stable digital currency for exchange according to the purpose of creating the token.
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