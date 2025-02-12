Сьогоднішня ціна USD DWIN (USDW)

Поточна ціна USD DWIN (USDW) сьогодні становить 0.236588 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USDW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USD DWIN:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.17K USD

- зміна ціни USD DWIN протягом дня — -2.92%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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