Ціна USD CoinVertible (USDCV)

$1
Графік ціни USD CoinVertible (USDCV) в реальному часі
Інформація щодо ціни USD CoinVertible (USDCV) (USD)

$ 0,999224
$ 1,001
$ 0,999224
$ 1,001
$ 1,13
$ 0,978779
Актуальна ціна USD CoinVertible (USDCV) становить $0,999997. За останні 24 години USDCV торгувався між мінімумом у $ 0,999224 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDCV становить $ 1,13, тоді як його історичний мінімум — $ 0,978779.

Що стосується короткострокових результатів, то USDCV змінився на +0,01% за останню годину, +0,01% за 24 години та на +0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USD CoinVertible (USDCV)

$ 8,90M
--
$ 8,90M
8,90M
8 900 300,0
Поточна ринкова капіталізація USD CoinVertible — $ 8,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDCV — 8,90M, зі загальною пропозицією 8900300.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,90M.

Історія ціни USD CoinVertible (USDCV) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USD CoinVertible до USD становила $ +0,0001062.
За останні 30 днів зміна ціни USD CoinVertible до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни USD CoinVertible до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USD CoinVertible до USD становила $ 0.

Сьогодні$ +0,0001062+0,01%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке USD CoinVertible (USDCV)

USD CoinVertible (USDCV) is a regulated, fiat-backed stablecoin issued by SG-FORGE, pegged 1:1 to the U.S. dollar and fully redeemable. Reserves are held in segregated accounts with independent custody and disclosed daily for transparency. Compliant with EU MiCA rules, USDCV enables 24/7 on-chain settlement, cross-border payments, FX and cash management, and integration into DeFi and institutional workflows. It launches on Ethereum and Solana, initially available via regulated European exchanges.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни USD CoinVertible (USD)

Скільки коштуватиме USD CoinVertible (USDCV) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів USD CoinVertible (USDCV) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо USD CoinVertible.

Перегляньте прогноз ціни USD CoinVertible вже зараз!

Токеноміка USD CoinVertible (USDCV)

Розуміння токеноміки USD CoinVertible (USDCV) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена USDCV зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про USD CoinVertible (USDCV)

Скільки сьогодні коштує USD CoinVertible (USDCV)?
Актуальна ціна USDCV у USD становить 0,999997 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна USDCV до USD?
Поточна ціна USDCV до USD — $ 0,999997. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація USD CoinVertible?
Ринкова капіталізація USDCV — $ 8,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція USDCV?
Циркуляційна пропозиція USDCV — 8,90M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) USDCV?
USDCV досяг історичної максимальної ціни у 1,13 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) USDCV?
Історична мінімальна ціна USDCV становила 0,978779 USD.
Який обсяг торгівлі USDCV?
Актуальний обсяг торгівлі USDCV за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна USDCV цього року?
USDCV може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни USDCV для поглибленого аналізу.
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

