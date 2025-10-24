Інформація щодо ціни USD CoinVertible (USDCV) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,999224 $ 0,999224 $ 0,999224 Мін. за 24 год $ 1,001 $ 1,001 $ 1,001 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,999224$ 0,999224 $ 0,999224 Макс. за 24 год $ 1,001$ 1,001 $ 1,001 Рекордний максимум $ 1,13$ 1,13 $ 1,13 Найнижча ціна $ 0,978779$ 0,978779 $ 0,978779 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,02%

Актуальна ціна USD CoinVertible (USDCV) становить $0,999997. За останні 24 години USDCV торгувався між мінімумом у $ 0,999224 і максимумом у $ 1,001, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум USDCV становить $ 1,13, тоді як його історичний мінімум — $ 0,978779.

Що стосується короткострокових результатів, то USDCV змінився на +0,01% за останню годину, +0,01% за 24 години та на +0,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо USD CoinVertible (USDCV)

Ринкова капіталізація $ 8,90M$ 8,90M $ 8,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,90M$ 8,90M $ 8,90M Циркуляційне постачання 8,90M 8,90M 8,90M Загальна пропозиція 8 900 300,0 8 900 300,0 8 900 300,0

Поточна ринкова капіталізація USD CoinVertible — $ 8,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USDCV — 8,90M, зі загальною пропозицією 8900300.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,90M.