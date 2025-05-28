Сьогоднішня ціна USD BIT (USDBIT)

Поточна ціна USD BIT (USDBIT) сьогодні становить 1,028 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна USDBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USD BIT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1,20M USD

- зміна ціни USD BIT протягом дня — -0,21%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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