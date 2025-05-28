Ціна USD BIT (USDBIT)
Поточна ціна USD BIT (USDBIT) сьогодні становить 1,028 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна USDBIT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USD BIT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1,20M USD
- зміна ціни USD BIT протягом дня — -0,21%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USD BIT до USD становила $ -0,002187738872645.
За останні 30 днів зміна ціни USD BIT до USD становила $ +0,0184103492.
За останні 60 днів зміна ціни USD BIT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USD BIT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,002187738872645
|-0,21%
|30 днів
|$ +0,0184103492
|+1,79%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USD BIT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,02%
-0,21%
+0,26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
USDBIT is a stablecoin built on the Binance Smart Chain and fully backed by a secured lot of rare Alexandrite gemstones. Each USDBIT token is pegged to 1 USD, offering a transparent, asset-backed alternative to volatile cryptocurrencies. With 100% of its 311,860,000 token supply in circulation and no future minting, USDBIT provides a secure, auditable, and stable digital currency designed for everyday transactions, trading, and value preservation.
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