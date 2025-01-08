Сьогоднішня ціна USC (USC)

Поточна ціна USC (USC) сьогодні становить 0.988362 USD з ринковою капіталізацією $ 46.42K USD. Ціна USC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 60.86 USD

- зміна ціни USC протягом дня — -1.53%

- циркуляційна пропозиція – 46.97K USD

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