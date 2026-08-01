Яка зараз ціна USBT Token?

Живуча ціна USBT Token (USBT) становить ₴0.5572964085516026496000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином USBT Token позиціонується на ринку?

Наразі USBT Token займає #9704 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴565656.1103147700640000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу USBT?

Обсяг токенів у обігу USBT становить 1015000.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін USBT Token за останню добу?

За останню добу USBT Token торгувався в діапазоні від ₴0E-15 (мінімум за 24 години) до ₴0E-15 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки USBT Token віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

USBT Token досяг найвищого значення за всю історію — ₴36.97331205342720736000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴0.5572408740747660864000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують USBT?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для USBT Token?

Поточне зміщення ціни на --% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Tron Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.